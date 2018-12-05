وزير الدفاع يحضر افتتاح وحدة الدبابات بالمنطقة المحاذية لخط التماس

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

تفقد وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف الذي يزور المنطقة المحاذية لخط الجبهة بتوجيه القائد الأعلى العام للقوات المسلحة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برفقة كبار قادة الوزارة الآخرين عددا من المنشآت العسكرية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وزير الدفاع الذي حضر افتتاح وحدة الدبابات الواقعة لدى خط التماس تعرف إلى الظروف المهيأة بها وأعطى توجيهات.

كما تفقد الوزير حسنوف المنشآت الإدارية والخدمية حديثة الانشاء وكذلك المعدات العسكرية بها فحص استعدادات وحدات الدبابات وأعطى توجيهات بشأن التطبيق القتالي باستخدام المعدات المدرعة.

ثم تناول الوزير طعام الغداء مع أفراد الوحدة.