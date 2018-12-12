لقاء بين القائد العام للناتو ورئيس الأركان العامة الروسية في باكو مؤشر على الثقة في أذربيجان

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).

قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خالاف خالافوف في حديثه مع مراسل وكالة أذرتاج ان اللقاء بين القائد العام للقوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" كورتيس سكاباروتي ورئيس الأركان العام للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف في باكو مؤشر على الثقة في أذربيجان.

أضاف نائب الوزير انه بين أذربيجان وروسيا علاقات الشراكة الاستراتيجية. كذلك تحمل علاقات أذربيجان مع الولايات المتحدة الأمريكية طابعا استراتيجيا. وهذا مؤشر على ثقة كلا الطرفين في أذربيجان. اختيرت أذربيجان منصة لتنظيم مثل هذه اللقاءات الرفيعة المستوى ومناقشة القضايا البالغة الأهمية. وهذا يدل على زيادة نفوذ بلدنا على الصعيد الدولي. استضفنا اجتماعات قمة كبيرة ومؤتمرات ولقاءات على مستوى قادة الدول والحكومات والوزراء ودورات منظمات دولية. خاصة تحتضن البلد منتديات لمناقشة القضايا العالمية في الأزمنة الأخيرة. قصارى القول، أصبحت أذربيجان مركزا لاحتضان الفعاليات الدولية المهمة.