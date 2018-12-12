    • / مجتمع

    مجتمع


    توقيع بروتوكول حول توسيع التعاون في حرس الحدود بين أذربيجان وإيران

    ١٢.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).

    تم التوقيع على بروتوكول حول نتائج الاتفاقات واللقاءات والمناقشات التي أجريت في جهاز حرس الحدود الأذربيجاني أثناء زيارة قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي والوفد المرافق له إلى جمهورية أذربيجان.

    أمضى البروتوكول رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني الجنرال إلتشين قولييف والعميد قاسم رضائي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البروتوكول ينص على توسيع التعاون في حرس الحدود بين الطرفين وتسهيل إجراءات العبور للمواطنين في المنافذ الحدودية، تبادل المعلومات للحيلولة دون النشاط غير القانوني في الحدود وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والانواع الأخرى للجريمة العابرة الحدود.

    أثناء الزيارة شاهد الضيوف مقابلة بين فريقي "سرحدتشي" و"عومار" في بطولة الكأس الرئاسي في لعبة الفراسة "جوكان".

    واختتمت زيارة قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي والوفد المرافق له الى أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :توقيع بروتوكول حول توسيع التعاون في حرس الحدود بين أذربيجان وإيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١١.٢٠١٨ [٢٢:٣٥‎]
    حرس الحدود يقبض على خارق الحدود الإيراني المتعود وذي السوابق ومصيب رقيب حرس الحدود في محاولته التالية
    ٢٢.١١.٢٠١٨ [٢٢:٣٧]
    أمن الدولة يفضح أعضاء شبكة دولية تمول الإرهاب خاصة في سوريا
    ١٦.١١.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٠]
    وزير الشباب: منتدى الشباب الأذربيجاني الثامن يناقش مسائل ملحة للغاية
    ٠٦.١١.٢٠١٨ [١٦:٠٧]
    بدء فعاليات المؤتمر الدولي في تنمية الطفل في باكو
    توقيع بروتوكول حول توسيع التعاون في حرس الحدود بين أذربيجان وإيران توقيع بروتوكول حول توسيع التعاون في حرس الحدود بين أذربيجان وإيران توقيع بروتوكول حول توسيع التعاون في حرس الحدود بين أذربيجان وإيران