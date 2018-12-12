توقيع بروتوكول حول توسيع التعاون في حرس الحدود بين أذربيجان وإيران

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).

تم التوقيع على بروتوكول حول نتائج الاتفاقات واللقاءات والمناقشات التي أجريت في جهاز حرس الحدود الأذربيجاني أثناء زيارة قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي والوفد المرافق له إلى جمهورية أذربيجان.

أمضى البروتوكول رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني الجنرال إلتشين قولييف والعميد قاسم رضائي.

أفادت وكالة أذرتاج ان البروتوكول ينص على توسيع التعاون في حرس الحدود بين الطرفين وتسهيل إجراءات العبور للمواطنين في المنافذ الحدودية، تبادل المعلومات للحيلولة دون النشاط غير القانوني في الحدود وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والانواع الأخرى للجريمة العابرة الحدود.

أثناء الزيارة شاهد الضيوف مقابلة بين فريقي "سرحدتشي" و"عومار" في بطولة الكأس الرئاسي في لعبة الفراسة "جوكان".

واختتمت زيارة قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي والوفد المرافق له الى أذربيجان.