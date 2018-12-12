الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الأركان العامة الروسي مع الوفد المرافق له

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 12 ديسمبر اليوم رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة اعرب عن الامتنان بالدرجة الأولى من اختيار باكو لعقد لقاء بين القيادتين العسكريتين العاليتين لروسيا والناتو مشيرا إلى أن هذا دليل على الاحترام باذربيجان والثقة فيها ومؤشر للمرة التالية إلى أن أذربيجان قد تحولت إلى مكان تنظم فيه نظاميا فعاليات دولية هامة تخدم لتعزيز الاستقرار والامن عبر العالم وزاد أن أذربيجان تشيد بذلك.

ورفع قائد الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف الشكر على الاستقبال وأشاد بلقائه مع الرئيس إلهام علييف يوم الذكرى السنوية لوفاة الزعيم القومي العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

وتناول جيراسيموف العلاقات الثنائية مفيدا أنها تتطور بنجاح بمختلف المجالات ومن جملتها في المجالين العسكري والعسكري الفني.

وتبادل الطرفان خلال المباحثة الآراء حول افاق العلاقات الثنائية.