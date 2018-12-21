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    السائحون الأجانب يختارون نفطالان لاستقبال رأس السنة

    ٢١.١٢.٢٠١٨ [٢١:٠٨]

    نفطالان، 21 ديسمبر، أذرتاج

    حجزت مسبقا 70-80 في المائة من الفنادق والمنتجعات الناشطة في نفطالان بسبب عيد رأس السنة.

    أفادت أذرتاج عن بيان السلطة التنفيذية لمدينة نفطالان أن 70-80 في المائة من الغرف البالغ عددها في فندق تشينار هوتيل اند سبا نفطالان بسعة 353 سرير وقراباغ ريسورت اند سبا بسعة 264 سرير وقاش آلتي هيلث هوتيل بسعة 342 سرير حجزت حجزا مقطوعا رغم بقاء 10 أيام لعيد راس السنة.

    كما تعرض برامج سياحية شاملة مختلفة للضيوف من قبل مراكز الاستراحة في المدينة ويشمل برنامج سياحي شامل على المبيت بالفندق والتغذي والمشاركة في برامج ترفيهية تنظم من قبل مراكز السياحية والمنتجعات.

    ويزيد عدد المواطنين الأجانب الذين يختارون نفطالان هذا العام أيضا لقضاء عطلة عيد رأس السنة وعلى مقدمهم مواطنو روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وبلاروس.

    AZERTAG.AZ :السائحون الأجانب يختارون نفطالان لاستقبال رأس السنة
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