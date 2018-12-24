زلزال يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٢:٣٣]
بكين، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 3:32 بالتوقيت المحلي لبكين. كان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة شايتونغموين بمدينة شيغازة بمنطقة التبت.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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