زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة هونشو اليابانية
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٣:٥٢]
طوكيو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم على مقياس ريختر جنوب غرب جزيرة هونشو اليابانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على 185 كيلومتر من جنوب شرق مدينة كاتسورا اليابانية وعلى عمق 18 كيلومترا.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.
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