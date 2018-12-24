وزير التجارة الصربي: نريد أن تزيد أذربيجان من استثماراتها في صربيا

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال راسم لياييتش إننا نحرص على زيادة التبادل التجاري بين صربيا وأذربيجان.

أفادت أذرتاج عن لياييتش نائب رئيس الوزراء الصربي وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي قوله إن أذربيجان وصربيا شريكان استراتيجيان وبين البلدين علاقات سياسية جيدة ويدعم البلدان سلامة أراضي بعضهما بعضا.

وأضاف أننا نحرص على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونريد أن تزيد أذربيجان من استثماراتها في صربيا وندعو المستثمرين ورجال الأعمال من أذربيجان لصربيا وحددنا اليوم مع وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف أننا يمكن أن نتوصل إلى نتائج أحسن في التعاون في المجالين الزراعي والسياحي.

يذكر أن التبادل التجاري بين أذربيجان وصربيا نما بنسبة 36 في المائة عام 2017م وبنسبة 33 في المائة خلال فترة يناير – سبتمبر عام 2018م الحالي.