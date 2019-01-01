باكو تحتفل باستقبال عام 2019 بعروض الألعاب النارية الخلابة

باكو، 1 يناير (أذرتاج)

انتهى عام 2018. دخل العام المنصرم في تاريخ أذربيجان بإنجازاته والأحداث المهمة.

أحرزت أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف إنجازات جديدة في كافة المجالات، حققت الأهداف المرجوة في العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن كورنيش العاصمة أصبح مسرحاً لعرض ألعاب نارية مبهر جلب آلاف سكان مدينة باكو حيث شاهدوا ضخامة وفخامة هذه العروض التي أضاءت السماء، احتفالا بالعام الجديد والإنجازات المنجزة في العام المنصرم. تم تزيين الأشجار في الكورنيش بالإضاءات احتفالا بالعيد.

ودع أبناء شعبنا العام الماضي مع استقبال العام الجديد بالآمال والأمنيات الجديدة بالانتصارات والإنجازات.

كل عام وأنتم بخير