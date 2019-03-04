قهوجي وديكو يلتقيان مشجعين ضمن يوم التوقيع في باكو

باكو، 4 مارس، أذرتاج

نظم اليوم لدى متجر "28 مول" وسط العاصمة باكو يوم التوقيع للاعبي كرة القدم الشهيرين نهاد قهوجي وديكو وذلك ضمن حملة دولية تمهيدية لمباراة نهائي دوري أوروبا التي تستضيفها العاصمة الأذربيجاني هذا الموسم.

أفادت أذرتاج أن مشجعين وضيوفا تعرفوا يوم التوقيع عن كثب إلى اللاعبين الشهيرين والتقطت صور تذكارية.