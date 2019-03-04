اتحاد "يونا" لوكالات الأنباء يشارك في مؤتمر وزراء خارجية "التعاون الإسلامي"

باكو، 4 مارس (أذرتاج).

شارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بدعوة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي اختتمت أعمالها أمس السبت (2مارس2019) في مدينة أبوظبي.

ومثل اتحاد "يونا" في المؤتمر المدير المساعد، زايد عبدالله، الذي قدم تقريراً حول خطط وبرامج الاتحاد وما حققه من إنجازات وأعمال خلال الفترة منذ انعقاد الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر وزراء الخارجية في العاصمة البنغالية دكا في مايو 2018 وحتى الدورة السادسة والأربعين.

وقد خرج المؤتمر بقرارات مهمة تصب في صالح العمل الإسلامي المشترك وتعزز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في جميع المجالات التي تعمل فيها المنظمة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة والعلوم والتكنولوجيا والشؤون الإنسانية والإعلامية، كما أجرى المدير المساعد ليونا عددا ًمن اللقاءات والمشاورات مع مسؤولي أجهزة المنظمة وممثلي الدول في المؤتمر لتفعيل التعاون المشترك لخدمة القضايا الإعلامية الإسلامية.