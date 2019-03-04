السفير: نمو حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان

طهران، 4 مارس، أذرتاج

قال جواد جهانكيرزاده إن حجم صادرات إيران إلى أذربيجان بالعام الماضي نمت بنسبة 73 في المائة.

أفادت أذرتاج عن جهانكيرزاده سفير إيران في أذربيجان قوله في افتتاح منفذ حدودي ثان مع أذربيجان بمدينة بلاسوار الإيرانية إنه يلاحظ نمو سنويا في حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان وذلك دليل على تطور العلاقات التجارية.

ونوه الدبلوماسي إلى أن إمكانات كلا البلدين الاقتصادية تمكّن من ابلاغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار وافتتاح منفذ حدودي جديد يحفز المزيد من تنمية العلاقات التجارية ونمو حجم التبادل التجاري.

وأشار السفير الإيراني إلى أن 4 منافذ حدودية بين إيران وأذربيجان نشطت ليل نهار يوميا خلال عام 2018م.