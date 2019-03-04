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    بابايف يحصد الذهبية في بطولة أوروبا الشتوية الـ35 في غلاسكو

    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٤١]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    حصد الرياضي الأذربيجاني ناظم بابايف الذهبية بالوثب الثلاثي في بطولة أوروبا الشتوية الـ35 المقامة في مدينة غلاسكو عاصمة إسكتلندا.

    أفادت أذرتاج أن بابايف سجل نتيجة 29ر17 مترا في محاولته الرابعة ليضرب أحسن درجة في البطولة ورقما قياسيا لنفسه على حد سواء.

    AZERTAG.AZ :بابايف يحصد الذهبية في بطولة أوروبا الشتوية الـ35 في غلاسكو
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