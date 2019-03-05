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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي والوفد المرافق له

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١١:٠٩]

    باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الخارجية السلوفاكي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ميروسلاف لايتشاك والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي والوفد المرافق له
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي والوفد المرافق له