باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الخارجية السلوفاكي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ميروسلاف لايتشاك والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي والوفد المرافق له

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