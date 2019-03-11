خالد العتيبي: الكويت تدعم وحدة أراضي أذربيجان

باكو، 11 مارس (أذرتاج).

التقى اليوم أعضاء مجموعة العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية الكويتية في المجلس الوطني الاذربيجاني مع وفد كويتي يضم أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الأذربيجانية في مجلس الأمة الكويتي.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس مجموعة العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية الكويتية النائب حسينبالا ميرعلموف تحدث في اللقاء عن روابط الصداقة القائمة بين البلدين مشيرا الى تطور العلاقات في المجالات المختلفة.

وتناول حسينبالا ميرعلموف في حديثه التنمية التي شهدتها أذربيجان منذ استقلالها تحت رئاسة الزعيم القومي حيدر علييف.

بدوره قال خالد العتيبي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الأذربيجانية في مجلس الأمة الكويتي إن الصداقة بين أذربيجان والكويت لها جذور تاريخية وثقافية عميقة. ولفت العتيبي إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين في المستوى الرفيع مشيرا إلى ضرورة المزيد من توسيع العلاقات التجارية أيضا.

وقال خالد العتيبي إن أذربيجان تدعم دائما موقف الكويت في المرافق الدولية مشيرا إلى أن بلاده تدعم وحدة أراضي أذربيجان وتؤيد حل نزاع قراباغ الجبلي بالطريق السلمي.

وأضاف العتيبي ان الفعاليات الدولية التي تنفذها أذربيجان تزيد من نفوذها في العالم مشيرا الى ان هذه الإنجازات تسر الكويت الصديقة.

وأحاط هادي رجبلي رئيس لجنة عمل والسياسة الاجتماعية بالمجلس الوطني الضيوف الكويتيين علما بالنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان. قيل ان أرمينيا احتلت 20 في المائة من أراضي أذربيجان نتيجة هذا النزاع الأمر الذي أدى الى تشريد اكثر من مليون اذربيجاني من ديارهم في قراباغ الجبلي والمحافظات المحتلة المجاورة لها.

كما أجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.