كازاخستان وتركيا تبدآن التعاون العسكري
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٢٩]
استانا، 14 مارس (أذرتاج).
تم التوقيع على خطة التعاون العسكري لهذا العام بين كازاخستان وتركيا.
أفاد مراسل أذرتاج من استانا نقلا عن بيان نشرته وزارة الدفاع الكازاخستانية ان ممثلي وزارتي الدفاع لكلا البلدين اجتمعوا في جامعة الدفاع الوطني في أستانا.
وتوج اللقاء بتوقيع خطة التعاون العسكري التي تشمل على 17 فعالية في مسائل الاستطلاع العسكري، التأهب القتالي ونشاط القوة السلمية، والأمن السيبراني وغيرها.
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