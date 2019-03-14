مناقشة مسائل التحضير لاجتماع القمة لمجلس التعاون التركي
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
أستانا، 14 مارس (أذرتاج).
نوقشت مسائل التحضير لاجتماع القمة السابع لمجلس التعاون للدول التركية المزمع انعقاده في باكو في خريف هذا العام في لقاء جرى بين رئيس مجلس البرلمان الكازاخستاني نورلان نعمتولين والأمين العام لمجلس التعاون للدول التركية بغداد آمرييف.
أفاد مراسل أذرتاج من أستانا ان الأمين العام للمجلس تحدث في اللقاء عن نشاط المنظمة ومسائل توسيعه أيضا.
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