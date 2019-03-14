الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أفغانستان
توقيع الوثائق الأذربيجانية الأفغانية
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣٤]
باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الرابع عشر من مارس رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني في إطار منتدى باكو العالمي السابع.
أفادت وكالة أذرتاج أنه في البداية جرى اللقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.
وثم استمر الاجتماع بمشاركة الوفود.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية وبما فيها آفاق تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي.
ثم تم توقيع وثائق بين أذربيجان وأفغانستان.
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