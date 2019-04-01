سومغايت، 1 أبريل، أذرتاج اختتمت الجولة الثانية والعشرون بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 1 أبريل اليوم بمباراة حل فيها قراباغ أغدام ضيفا على سومغايت على ملعب "كابتال بنك أرينا". أفادت أذرتاج أن قراباغ الضيف حقق فوزا ساحقا بسداسية نظيفة جاءت عن طرف داني د17 ومددوف د20 ود40 وفيليب د51 وعبد الله د78 ود84. وبهذا الفوز رفع قراباغ رصيده إلى 48 نقطة ليشارك نفطجي باكو صدارة الترتيب فيما ظل سومغايت في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

AZERTAG.AZ : قراباغ يسحق مضيفه سومغايت بسداسية دون رد

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