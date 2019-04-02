القائد الأعلى العام إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة للقوات الخاصة لوزارة الدفاع

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

قام رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام إلهام علييف بزيارة وحدة عسكرية تابعة للقوات الخاصة لوزارة الدفاع.

أفادت أذرتاج أن وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف والنائب الأول للوزير رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق اول نجم الدين صادقوف وقائد القوات الخاصة اللواء حكمت ميرزايف قدموا تحيات للقائد الأعلى العام إلهام علييف.

وضع رئيس الدولة في البداية باقة من الزهور أمام نصب الزعيم العام حيدر علييف بها إجلالا لذكراه.

ثم أحاط وزير الدفاع ذاكر حسنوف القائدَ الأعلى العام إلهام علييف علما بأعمال إعادة البناء المنفذة في الوحدة العسكرية.

وجاء فيها أن مبنى الأركان العامة ومطعم ومسكن الجنود أعيد بناؤها مع إنشاء مراكز تدريبية حديثة. كما بنيت في الوحدة العسكرية مبان سكنية للجنود المتزوجين ومساكن للجنود العزاب ويخطط بناء مبان جديدة أيضا.

ثم شاهد الرئيس إلهام علييف جاهزة قتالية لجنود القوات الخاصة على ميدان تدريبي خاص بالوحدة العسكرية.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف مع الجنود.

وألقى القائد الأعلى العام كلمة في الاجتماع.

ثم ألقى وزير الدفاع كلمة شكر.