زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب إندونيسيا

طوكيو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزات الأرضية وقع في الساعة 01:22 بالتوقيت المحلي على بعد 61 كم شمال شرق مدينة سومبرانيار وعلى عمق 35 كم.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.