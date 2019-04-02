عقد الاجتماع الـ16 لمجلس التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في بروكسل

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سيعقد في 4 أبريل الاجتماع السادس عشر لمجلس التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في بروكسل عاصمة المملكة البلجيكية.

وسيحضر الاجتماع وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف والممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه يشمل برنامج الاجتماع على تسوية نزاع قاراباغ الجبلية القائم بين أرمينيا وأذربيجان والقضايا المدرجة في جدول أعمال الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان والمفاوضات الجارية بشأن الاتفاق الثنائي الجديد وأولويات الشراكة والشراكة الشرقية وغيرها من القضايا.