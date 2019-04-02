مرور 26 عاما على احتلال كالبجار من قبل قوات الاحتلال الأرمينية

باكو، 2 أبريل (أذرتاج).

تمر 26 عاما على احتلال كالبجار إحدى المناطق الخلابة والجميلة لأذربيجان من قبل قوات الاحتلال الأرميني.

شنت القوات المسلحة لأرمينيا في السابع والعشرين من مارس عام 1993 هجوما واسع النطاق على كالباجار لتحتل المحافظة في الثاني من أبريل/ نيسان. وأسفر احتلال كلباجار عن مقتل 511 ساكنا مسالما للمحافظة البالغ مساحتها 1936 كيلومترا مربعا، أصبح 321 شخصا مفقودين ورهائن على أيدي الأرمن. واستولت القوات الأرمينية على 132 منطقة سكنية وتم تدمير أكثر من 500 مبنى المرافق العامة والمنشآت الصناعية والإنشاء والاجتماعية وغيرها، 97 مدرسة و76 مكانا صحيا. تم تشريد 53340 شخصا من ديارهم. وبلغت قيمة الخسائر التي ألحقت بالمحافظة 761 مليون دولار امريكي.

يجب الذكر أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة أصدر قرارا برقم 822 بعد احتلال كالبجار يطالب القوات المسلحة الأرمينية بالانسحاب غير المشروط من كلباجار والمحافظات الأذربيجانية المحتلة الأخرى.