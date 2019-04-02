زلزال جديد في جورجيا

تبليسي، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب اليوم زلزال بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل الوطنية الجورجية أن مركز الهزات الأرضية وقعت على أراضي منطقة راجه الجورجية.

وفقا للمعلومات، وقع الزلزال على بعد 3 كم من مدينة أوني.

يذكر أن الهزات الأرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر ضربت أراضي منطقة كواريلي في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي في 1 أبريل.