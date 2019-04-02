الخارجية تنظم جولات تعرف للدبلوماسيين لأقاليم أذربيجان

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

نظمت وزارة الخارجية جولات تعرف على مدينة كنجة ومحافظتي ساموخ وجويجول فترة 2-3 أبريل الحالي لأكثر من 60 ممثلا عن البعثات الدبلوماسية الفاعلة في أذربيجان. أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن غرض الزيارة تعرف الدبلوماسيين على تنمية أقاليم أذربيجان واحاطتهم علما في هذا السياق بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنفذة في أقاليم البلد وكذلك إمكانات سياحية فيها.

ويتفقد الدبلوماسيون على هامش الزيارة مجمع حديقة حيدر علييف وضريح نظامي الكنجوي ومجمع ضريح إمام زاده ومصنع كنجة للسيارات في مدينة كنجة وكذلك مجمع "أقرو اينيرجي" الزراعي وفعاليات شركة "أقرو دياري" ذ. م. م. في محافظة ساموخ وعلى التراث الثقافي الألماني وحديقة جويجول الوطني ومصنع النبيذ في محافظة جويجول.