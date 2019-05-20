باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج) سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 17 مليارا و72 مليون مانات بزيادة 5.5 في المائة خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 1729 مانات. كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 15 مليارا و660.9 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : تجاوز الدخل الفردي للسكان بمبلغ 17 مليار مانات

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