باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج) حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حفل افتتاح محطة صابونجو لسكك الحديد وتفقد الأعمال المنجزة على خط سكة الحديد باكو – صابونجو الحديث الإنشاء. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة إلهام علييف التقى مع جماعة من سكان البلدة. ثم التقطت صورة جماعية تذكارية. وقص الرئيس الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمجمع. وقدم رئيس إدارة سكة الحديد الأذربيجانية جاود قربانوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن سير أعمال إنشاء محطة صابونجو. ثم غادر الرئيس إلهام علييف إلى محطتي باكيخانوف وكيشله راكبا قطار الركاب على خط باكو – صابونجو وتفقد الظروف المهيأة فيها.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مجمع محطة صابونجو لسكك الحديد

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