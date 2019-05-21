ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٥:٢٠]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
بلغت صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – أبريل من العام الحالي 334 مليون و266 ألف دولار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الحجم أكثر قدر 4 ملايين و390 ألف دولار قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.
كما أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليار و17 مليونا و909 ألف دولار.
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