    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 4 أشهر

    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٥‎:٢٠]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغت صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – أبريل من العام الحالي 334 مليون و266 ألف دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الحجم أكثر قدر 4 ملايين و390 ألف دولار قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

    كما أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليار و17 مليونا و909 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 4 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
    سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 4 أشهر
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:١٥‎]
    حجم المعاملات التجارية في أذربيجان يتجاوز 11.6 مليار دولار خلال العام الجاري
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٤٥‎]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر
    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 4 أشهر