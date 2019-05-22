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    سياسة


    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٣:٥‎٩]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    انتهت في 22 مايو / أيار المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وسايمون تيلر.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وأوقنين يوفيج.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
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