زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان

أثينا، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر باترا في غرب اليونان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مختبر علم الزلازل في جامعة أثينا أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

شعر بالزلزال في باترا والمناطق المحيطة بها.