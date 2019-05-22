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    زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٠٥‎]

    أثينا، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر باترا في غرب اليونان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مختبر علم الزلازل في جامعة أثينا أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    شعر بالزلزال في باترا والمناطق المحيطة بها.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان
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