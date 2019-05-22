باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح الحديقة أمام مسجد طازه بير والحديقة المركزية على طول شارع فضولي في حي ياصامال بالعاصمة باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح الحديقة أمام مسجد طازه بير والحديقة المركزية على طول شارع فضولي

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