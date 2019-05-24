أفغانستان تقترح زيادة الصادرات الأذربيجانية من منتجات النفط اليها
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [٢٠:٣٧]
باكو، 24 مايو (أذرتاج).
اقترحت أفغانستان زيادة حجم صادرات سوكار من منتجات النفط اليها.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا الاقتراح طرح في لقاء جرى بين رئيس شركة سوكار الأذربيجانية ووزير التجارة والصناعة الأفغاني أجمل احمد والوفد المرافق له اليوم.
قال الوزير الأفغاني ان بلاده حريصة على الارتقاء بالتعاون مع سوكار الى مستوى جديد.
يشار الى ان سوكار تنفذ عمليات النقل والتسويق والبيع حاليا في اكثر من 40 بلدا في العالم وفي اكثر من 100 نقطة بيع.
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