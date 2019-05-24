 عقد الاجتماع الـ12 للجنتي إعادة ترسيم وتخطيط الحدود بين أذربيجان وجورجيا

باكو، 24 مايو، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية إن الاجتماع الـ12 للجنتي إعادة ترسيم وتخطيط الحدود بين أذربيجان وجورجيا عقد فترة 23-24 مايو الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوفد الأذربيجاني شارك في الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لشؤون الحدود وبحر الخزر خلف خلفوف فيما زعم الوفد الجورجي نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للحكومة الجورجية لشؤون الحدود لاشا دارساليا. كما حضر الاجتماع خبراء وممثلون عن الجهات ذات الصلة لكلا البلدين.

ونظر الجانبان في مسائل عبور خطوط الحدود مع مناقشة مفصلة جميع الأجزاء العالقة غير المتفق عليها من الحدود.

واتفق الطرفان على تنظيم مراقبة مشتركة على مستوى الخبراء ميدانيا على الأجزاء غير المتفق عليها من الحدود وعلى دراسة وتقييم الوثائق القانونية والمواد الخاصة بالخرائط من اجل تحديد خط حدودي بينهما.

واتفقا على عقد اجتماع قادم للجنتين في مدينة تبيليسي في موعد سيحدد عبر قنوات دبلوماسية.