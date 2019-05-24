مواصلة تنفيذ مشروع "بيئة المدينة" لرابطة إيديا الاجتماعية في باكو

باكو، 24 مايو، أذرتاج

ينفذ في باكو مشروع "بيئة المدينة" لرابطة إيديا الاجتماعية الهادف إلى حماية أنواع حيوانات منتشرة في الماضي في بيئة المدينة وإعادتها إلى محيطها الطبيعي.

أفادت أذرتاج ان 25 سنجابا اطلقت إلى حديقة وحدة جامعة أدا بباكو بمشاركة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ورئيسة رابطة إيديا الاجتماعية ومؤسسها ليلى علييفا في إطار هذا المشروع.

يقال ان السناجب والببغاوات كانت قد استوطنت بكثرة في الحدائق بمدينة باكو. لكن المشاكل البيئية الناشئة في أواخر القرن الماضي أدت الى انخفاض حاد في إعداد هذه الحيوانات في باكو.