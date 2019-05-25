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    نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزور معهد البحوث العلمية لأمراض الدم ونقل الدم

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٣٣]

    باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا معهد البحوث العلمية لأمراض الدم ونقل الدم.

    أفادت وكالة أذرتاج أن ليلى علييفا التقت بالأطفال المتلقين العلاج بالمعهد وتحدثت معهم.

    كما التقت ليلى علييفا مع الطاقم الطبي واهتمت بأحوال الأطفال وتفقدت الظروف المهيأة في المعهد.

    يذكر أن المعهد يتكون 3 أقسام وهي العيادة وبنك الدم المركزي والبحوث العلمية. تشمل العيادة قسمي أمراض الدم للبالغين وأقسام أمراض الدم للأطفال والعناية المركزة والعلاج المكثف والمستوصف الاستشاري ومختبر التشخيص السريري والوقاية من مرض التلاسيميا.

    AZERTAG.AZ :نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزور معهد البحوث العلمية لأمراض الدم ونقل الدم
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