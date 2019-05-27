نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يرد على نظيره الجورجي

باكو، 27 مايو (أذرتاج)

في تعليقه على المسائل التي نوقشت في الاجتماع الأخير للجنة ترسيم وتخطيط الحدود الأذربيجانية الجورجية قال نائب وزير الخارجية الجورجي لاشا دارساليا إننا طرحنا في الاجتماع ضرورة عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تكون تصورات حول تغيير الوضع الراهن بأي شكل من الأشكال."

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خالاف خالافوف ردا على سؤال وسائل الإعلام عن ذلك قال: "بناء على القانون الدولي، أصبحت جمهورية أذربيجان وجورجيا بالفعل وريثتين للحدود الإدارية السابقة الموجودة بينهما في الاتحاد السوفييتي بعد انهياره. فيما بعد أصبحت هذه الحدود حدودا سياسية للدولتين ودخلت تحت مراقبة حرس الحدود لكلا البلدين. وكانت هنا حدود في كيشيكجي داغ دائما وكانت تحت مراقبة حرس الحدود الأذربيجانية والجورجية ولا تزال تحت المراقبة.

وكان تنقل أشخاص من جورجيا الى الكهوف الموجودة في أراضي محمية "كيشيكجي داغ" ينفذ تحت مراقبة حراس الحدود الأذربيجانيين، ذلك بناء على رجاء الطرف الجورجي والاتفاق المتبادل. وهذا الوضع لا يزال مستمرا اليوم أيضا. فيما يتعلق بتنفيذ بعض أعمال التعمير او غيرها من الاعمال في أراضيه فهذا حق سيادي لكل جانب."