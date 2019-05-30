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    نهائي دوري أوروبا: تشيلسي – أرسنال 4-1

    ٣٠.٠٥‎.٢٠١٩ [٠١:٠٠]

    باكو، 29 مايو، أذرتاج

    فاز نادي تشيلسي الانكليزي بكأس دوري أوروبا للموسم 2018/2019م لكرة القدم في النهائي المنظم في 29 مايو اليوم لدى ملعب باكو الاولمبي بأربعة أهداف مقابل واحد ليتوج باللقب للمرة الثانية.

    أفادت أذرتاج ان الفترة الاولى من المباراة التي ادارها طاقم الحكام بقيادة الحكم الايطالي جانلوكا روكي اختتمت دون تسجيل هدف.

    ولكن المشجعين شاهدوا خمسة اهداف في الفترة الثانية حيث فتح الحساب جيرو د49 لصالح تشيلسي. وضاعف الحساب بدرو د60 الى ان ثلث الحساب هازارد من ركلة الجزاء د65.

    وبعد 4 دقائق على ذلك رد أرسنال عليها بهدف يتيم من طرف ألكس إلا ان هازارد حسم الحساب د72 بهدف رابع.

    وبهذا الفوز لقب تشيلسي بالبطل للمرة الثانية.

    وانتخب هازارد لاعب المباراة.

    كما اصبح جيرو هداف الموسم بتسجيل 11 هدفا.

    وبعد اختتام المباراة جرى حفل توزيع الجوائز.

    AZERTAG.AZ :نهائي دوري أوروبا: تشيلسي – أرسنال 4-1
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