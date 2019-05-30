زلزال في تركيا
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠١٩ [١٤:٢٦]
أنقرة، 30 مايو / أيار، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر مدينة تونجلي الواقعة في منطقة الأناضول الشرقية من تركيا.
أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.
وأحدث الزلزال حالة من الهلع في صفوف سكان المدينة الذين شعروا بالهزة الأرضية.
ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.
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