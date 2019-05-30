زلزال في تركيا

أنقرة، 30 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر مدينة تونجلي الواقعة في منطقة الأناضول الشرقية من تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.

وأحدث الزلزال حالة من الهلع في صفوف سكان المدينة الذين شعروا بالهزة الأرضية.

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.