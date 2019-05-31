باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج) قام رئيس جمهورية بولندا آندى دودا بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس البولندي وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

AZERTAG.AZ : رئيس بولندا يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف

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