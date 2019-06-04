البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 7 يونيو
AzerTAg.az
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٤٣]
باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يونيو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 7 يونيو.
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