القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 19 مرة

باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 19 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى قويارخ وجيلبورت وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وباش قروند بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقريتي قروند وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية قرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.