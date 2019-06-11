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    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٨]

    طوكيو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بشدة 5.9 درجات على مقياس ريختر شاطئ جزيرة جاوة الإندونيسية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 40 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 141 كيلومتر من مدينة توال في جزيرة كاي.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا
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