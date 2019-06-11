باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورجي تسيريتيلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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