الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠١٩ [١١:٤٥]
باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورجي تسيريتيلي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٤٧]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥٧]
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٤١]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١١:٢٠]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٣٣]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢٠]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٤٢]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٣٩]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٢١]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٣:٠٠]
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٥١]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٥.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣١]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٩]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٢٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك