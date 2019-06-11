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    زيادة حجم التجارة لشركة "SOCAR Trading"

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٩]

    باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    زادت شركة "SOCAR Trading" حجم التجارة على الغاز الطبيعي المسال أكثر من 4 مرات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفط والغاز الأذربيجانية (سوكار) أن شركة "SOCAR Trading" بدأت في تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2017.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم التجارة لشركة "SOCAR Trading"
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