زيادة حجم التجارة لشركة "SOCAR Trading"
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
زادت شركة "SOCAR Trading" حجم التجارة على الغاز الطبيعي المسال أكثر من 4 مرات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفط والغاز الأذربيجانية (سوكار) أن شركة "SOCAR Trading" بدأت في تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2017.
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