أذربيجان تقدم مذكرة احتجاج إلى روسيا بشأن صحفي فشل ترحيله من موسكو

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

قالت سفارة أذربيجان في الاتحاد الروسي إن موظفي القنصلية لديها في اتصال مستمر بالصحفي فؤاد عباسوف.

أفادت أذرتاج عن بيان السفارة أن موظفي القنصلية لدى السفارة في اتصال دائم مع الصحفي عباسوف بعد فشل ترحيله من موسكو وارجاعه إلى مركز احتجاز خاص للمهاجرين بمدينة كوروليوف لمنطقة موسكو حيث اجتمع الموظفون في 11 يونيو اليوم مع فؤاد عباسوف للمرة التالية وتفقدوا الظروف التي يحتجز فيها.

كما بعثت السفارة مذكرة احتجاج إلى الخارجية الروسية بغية توضيح الأوضاع المتكونة حوله.

وقالت السفارة إنها ستبلغ الصحافة ووسائل الاعلام عند تلقيها ردا عن الجانب الروسي.