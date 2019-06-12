    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء

    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٤٠]

    باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" التاريخية الثقافية بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الهولندية الأذربيجانية
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء