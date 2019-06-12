باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" التاريخية الثقافية بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء

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