    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية

    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الهولندية الأذربيجانية
    ١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محمية "يانارداغ" بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية