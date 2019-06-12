باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية توماس أوبرمان والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية

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