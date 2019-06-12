الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية توماس أوبرمان والوفد المرافق له.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٨]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥٥]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٧]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١١:٣٠]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٣:٠٠]
٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٥١]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٥٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٤٢]
٠٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٠٦.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٢٢]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١١.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٠١]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك