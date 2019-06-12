وزيرا الدفاع الأذربيجاني والتركي يزوران مركز التعليم والتدريب ومدرسة حيدر علييف العسكرية في نخجوان

باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ووزير الدفاع الوطني التركي الفريق أول خلوصو أكار بزيارة إلى الوحدة العسكرية ومركز التعليم والتدريب في مدينة نخجوان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوزيرين تعرفا على الاستعداد القتالي للجنود والظروف الاجتماعية والمعيشية والأسلحة الجديدة والمركبات العسكرية تحت تصرف الوحدة العسكرية ومن جملتها عدد من البنى التحتية العسكرية.

ثم زار الوزيران مدرسة حيدر علييف العسكرية في نخجوان.

تفقدت الضيوف المدرسة العسكرية.

وثم التقى الوزيران مع أساتذة المدرسة العسكرية وطلابها وتفقدا الظروف المهيأة فيها.