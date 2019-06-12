باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج) زارت مجموعة من مداومي الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج). وخلال اجتماع نظم معهم بمقر الوكالة أحيط المداومون علما مفصلا بتاريخ وكالة أذرتاج ونشاطها وعلاقاتها الدولية وعمليات الوصول إلى المعلومات ومعالجتها وبهثها ونشرها وتم الرد على أسئلتهم. وثم تعرف مداومو الأكاديمية العسكرية إلى سير العمل في مختلف أقسام وشعب الوكالة.

AZERTAG.AZ : مجموعة من مداومي الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة تزور أذرتاج

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